REGIÃO METROPOLITANA

Suspeito de atropelar ciclista se apresenta à polícia em Camaçari

O suspeito foi ouvido, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o homem foi liberado. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias do caso.

O crime aconteceu na manhã de domingo (14) quando Phillipe Appio Chaves Mafra realizava um treino de ciclismo no quilômetro um da via, no trecho que liga as cidades de Candeias e Camaçari, quando foi atingido por um carro. A vítima foi socorrida por membros da Concessionária Bahia Norte, responsável pela via, para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu.