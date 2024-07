VIOLÊNCIA

Suspeito de atropelar e matar mulher após levar 'fora' é preso na Bahia

Ex-companheiro da vítima, que estava no carro, também está preso

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 18:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um segundo suspeito de atropelar e matar Lucileide Lima Reis, em Morro do Chapéu, na Bahia, foi preso nesta quarta-feira (10) pela Polícia Civil. A vítima e uma amiga adolescente foram atropelados intencionalmente pelo acusado, que estava acompanhado do ex-companheiro de Lucileide, depois que as duas recusaram um convite para sair com eles. O caso foi nas margens da BA-052.

O crime aconteceu em 9 de junho desse ano. Lucileide e a adolescente saiam da Festa da Argolinha, que acontece na Fazenda Morro Velho, na zona rural do município. Quando caminhavam, o carro com os suspeitos se aproximou e elas foram convidadas a entrar no veículo, sofrendo assédio para que aceitassem. As duas recusaram e houve uma discussão. Logo depois, o motorista usou o carro para atropelar intencionalmente as duas, segundo a polícia.

Lucileide morreu ainda no local. A adolescente sofreu algumas escoriações, mas sobreviveu ao atropelamento.

O ex de Lucileide já havia sido localizado e preso no último dia 5. Ele foi localizado na cidade de Pratânia (SP), onde se escondeu depois do crime. O segundo suspeito, preso hoje, é apontado como o principal responsável, pois dirigia o veículo.