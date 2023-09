Suspeito de chefiar o BDM é preso com carro de luxo pela PRF

Um suspeito de chefiar a facção Bonde do Maluco na Bahia foi preso na terça-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Sertânia, Pernambuco. Ele tinha mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e era procurado por tráfico de drogas e organização criminosa.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam uma fiscalização em frente ao posto de Cruzeiro do Nordeste quando pararam um carro de luxo. Quando consultaram a CNH apresentada pelo motorista, notaram que o documento tinha nome de outra pessoa e desconfiaram de um crime de falsidade ideológica.