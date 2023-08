Suspeito de envolvimento em morte de homem durante assalto na Bahia é preso

Um suspeito de latrocínio em Nova Soure foi preso na quinta-feira (3), durante ação conjunta das polícias Civil e Militar. Ele foi localizado no povoado de Bendó, onde também aconteceu o crime.



Leandro da Cruz Santos foi morto com golpe de faca no último dia 25 de julho, depois que criminosos invadiram sua casa, roubaram uma quantia de dinheiro e seu celular.



Com o cumprimento do mandado, expedido pela Vara Crime da comarca de Nova Soure, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. As diligências seguem para localizar o outro envolvido no crime.