VIOLÊNCIA

Suspeito de feminicídio é preso em Alagoinhas

Corpo da vítima foi encontrado com golpes de faca no último domingo (28)

A Delegacia Territorial de Alagoinhas iniciou as apurações desde a notícia do fato, no último domingo (28), quando o corpo da vítima foi encontrado com ferimentos causados por arma branca e um veículo, com marcas de sangue, uma capa de faca, roupas femininas, foi encontrado a 500 metros da cena do crime.