DISPAROS DE ARMA DE FOGO

Suspeito de matar estudante de 17 anos do colégio da PM em latrocínio é preso

No dia 14 de outubro, o homem disparou contra o adolescente na porta de sua casa, na tentativa de roubar um celular

Vitor Rocha

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 22:21

João Vitor Santos Silva Crédito: Reprodução/Redes sociais

O suspeito de matar João Vitor Santos Silva, de 17 anos, durante um latrocínio no bairro do Uruguai, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (13) no bairro do Curuzu, em Salvador. No dia 14 de outubro, o homem disparou contra o adolescente na porta de sua casa, na tentativa de roubar um celular.

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos abordaram João Vitor enquanto estavam em uma moto. Mesmo sem reagir, o jovem foi baleado e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Conforme apuração da TV Bahia, o homem foi identificado como Roger Oliveira Costa. Ele era considerado foragido da Justiça desde julho deste ano, depois de não retornar de uma saída temporária.

"Um menino jovem, de 17 anos, voltando do trabalho e acontece uma barbaridade dessa. Até quando a sociedade vai assistir esse tipo de coisa? Não tenho nem palavras", disse, emocionado, o pai de João Vitor, Roberto Teixeira, em entrevista à TV Bahia. O adolescente era estudante do Colégio da Polícia Militar e estava no 2º ano do ensino médio. Em nota, a instituição declarou "condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”.

Após a captura, foram apreendidas duas motocicletas com registro de roubo e uma pistola com numeração raspada em posse do suspeito. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, receptação e roubo, confessando ter realizado um assalto na semana anterior, do qual uma das motos apreendidas fazia parte.