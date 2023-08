Suspeito de matar homem em praça de Mar Grande é preso

Um homem suspeito de homicídio foi preso na quinta-feira (24), por equipes da 24ª Delegacia (Vera Cruz). Segundo a polícia, ele é acusado pela morte de Márcio Silva Aquino, assassinado em maio deste ano.



Márcio foi morto na Praça do Santíssimo, no Centro de Mar Grande, Itaparica, atingido por tiros. O crime aconteceu de dia, em um ponto movimentado. A investigação contou com ajuda de análise de câmeras de videiomonitoramento, que ajudaram a identificar os envolvidos.