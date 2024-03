PRISÃO

Suspeito de matar indígena é preso no extremo-sul da Bahia

De acordo com a PC, a vítima foi encontrada no dia 1º de fevereiro, próximo a uma plantação de café na Aldeia Meio da Mata, distrito de Caraíva, município de Porto Seguro, no extremo sul do estado. O corpo apresentava sinais de violência e estava em estado de decomposição.