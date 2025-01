GUARAJUBA

Jovem foi morta por 'tentativa frustrada de ultrapassagem', diz polícia

Suspeito de matar Larissa Pavan em dezembro de 2024 foi preso

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:46

Larissa Pavan Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão, na manhã desta quinta-feira (16). Na ocasião, o suspeito de matar a jovem Larissa Pavan, durante uma viagem por aplicativo, em Guarajuba, orla de Camaçari, foi preso.

O homem, de 62 anos, foi preso durante a operação, apelidada de 'Dyanamus'. Ele estava em um dos imóveis alvos das buscas e possuía um mandado de prisão por homicídio expedido pela Comarca de Iaçu, localizada no Centro Norte da Bahia.

"As investigações confirmaram que o veículo utilizado no dia do crime estava sendo conduzido pelo principal suspeito, cuja identidade já foi estabelecida e foi constatado que o suspeito teria efetuado os disparos após uma tentativa frustrada de ultrapassagem, já que o veículo das vítimas deslocava-se em baixa velocidade", explicou a polícia.

Além dele, um segundo homem, de 55 anos, também foi preso em flagrante por posse ilegal de munições. "As diligências finais seguem em andamento, com a autoria do crime definida, enquanto outras medidas cautelares estão sendo tomadas para garantir o completo esclarecimento dos fatos", acrescentou a PC.

A operação foi deflagrada por policiais Civis da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 7 de dezembro do ano passado. Larissa estava em um carro que saiu de Salvador com destino à Camaçari, ao lado dos três irmãos, que não tiveram ferimentos. À polícia, eles relataram que os tiros foram disparados por um homem, ainda não identificado, de dentro de um outro automóvel.

Segundo o padrasto da vítima, à TV Bahia, o veículo passou da entrada do condomínio onde a família estava hospedada. Larissa chegou a avisar ao condutor sobre o erro, que afirmou que faria o retorno para entrar no residencial. Durante a realização do retorno, foi o momento em que o carro foi alvo do disparo que atingiu a testa da vítima. A jovem morreu 20 dias antes do seu aniversário de 27 anos.