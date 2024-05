Suspeito de tráfico de drogas é preso em Porto Seguro

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso no bairro Cambolo, em Porto Seguro, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares do 8º Batalhão da PM foram acionados para averiguar informação sobre um homem traficando entorpecentes. No local, os PMs visualizaram um indivíduo com as mesmas características da denúncia, sendo que ele, ao perceber a aproximação, tentou fugir, mas foi alcançado.