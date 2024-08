JAGUAQUARA

Suspeito de tráfico é preso em flagrante com cocaína e maconha dentro de casa na Bahia

Equipes de campana flagraram quando usuário deixou casa com drogas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (15), em Jaguaquara, sudoeste baiano. Ele foi flagrado com dois quilos de maconha, setenta gramas de cocaína, duas balanças e cerca de R$ 2,6 mil que viriam da venda de drogas, segundo a polícia. Todo material estava na casa do suspeito.

Uma equipe da delegacia da cidade fez campana na frente da casa do investigado. Eles viram quando um homem deixou a casa do suspeito e o abordaram, encontrando com ele uma porção de cocaína e outra de maconha, prontas para consumo.