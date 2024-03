NORDESTE DE AMARALINA

Suspeito é morto em troca de tiros com a PM em festa Paredão

Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos

Na madrugada desta sexta-feira (23), policiais militares da 40º CIPM foram acionados pelo Cicom para verificar a presença de homens armados, no evento Paredão, na rua Mestre Bimba, no bairro do Nordeste de Amaralina.