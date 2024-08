REGIÃO METROPOLITANA

Suspeito faz live com esposa de refém em Simões Filho em ação policial: 'Não devo nada'

Caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (28)

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 14:04

Caso foi registrado em Simões Filho Crédito: Reprodução

Um homem fez uma live durante uma ação policial na manhã desta quarta-feira (28), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso foi registrado nas imediações da Ceasa e o suspeito, que aparece no vídeo fazendo a esposa refém, afirma que policiais tentaram prendê-lo sem motivo. No vídeo, ele admite ter sido preso anteriormente por receptação culposa e que está de tornozeleira eletrônica, mas alega não ter descumprido nenhuma medida cautelar que pudesse acabar com a liberdade provisória concedida pela Justiça.

"Só quero viver minha vida com minha família e agora o Estado faz um bagulho desse aí. Isso é covardia do Estado. O ser humano roda em um 180 [crime de receptação culposa], responde para a Justiça, vai solto na custódia e sai com tornozeleira. O cara cumpre certo, não deixa o bagulho [a tornozeleira] descarregar, não passa do horário na rua e, quando é agora, dentro de casa a polícia bate na minha porta nesse horário com fuzil apontado para a minha cara", afirma o homem, que não teve sua identidade divulgada pela polícia, devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Além de destacar que não descumpriu medidas estabelecidas para sua liberdade, o homem afirmou que 'estava cansado' e só iria se entregar com a presença de um negociador. "Só vou sair com negociador. Quero viver minha vida de boa, quero ficar em paz. Se eu não quisesse viver minha vida de boa, tinha arrancado esse bagulho [tornozeleira] do meu pé e ninguém ia me achar", completa.

A live já saiu do ar no perfil em que era exibida. Procurada para dar informações sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que, nesta manhã, "policiais do Batalhão Patamo, em rondas pela localidade do Jardim São Cristóvão, depararam com homens armados, que fugiram ao perceberem a presença da polícia. Os PMs seguiram no encalço, e um dos suspeitos invadiu uma casa e fez uma adolescente refém. Equipes do Bope negociaram a rendição do suspeito e a liberação da vítima em segurança".

Ainda segundo a PM, com o homem, foram apreendidos 47 pinos com cocaína, dois tabletes grandes de maconha e a faca que ele havia utilizado para ameaçar a vítima. O suspeito e o material foram apresentados na delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Já a Polícia Civil da Bahia (PC) ainda não respondeu sobre o caso.