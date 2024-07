CRIME

Suspeito morre em confronto com a polícia no Bairro da Paz

Homem atacou agentes antes ser morto, de acordo com a Polícia Militar

Um suspeito foi morto na noite de segunda-feira (29) por policiais militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) após confronto no Bairro da Paz, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o caso ocorreu na localidade da Jamaica e os agentes apreenderam uma arma de fogo e drogas após a ação.

“Ao chegarem no local, após as denúncias, os PMs foram recebidos a tiros por um indivíduo, sendo necessário o revide. Cessados os disparos, o suspeito foi encontrado ao solo em posse de uma pistola calibre 9mm, com 10 munições, 27 porções de cocaína, 65 poções de maconha, um aparelho celular e R$ 50,00 em espécie”, diz a PM.