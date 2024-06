CONFRONTO COM A PM

Suspeito morto pela polícia em pousada de Itapuã estava com filha e esposa

Gabriel de Jesus Campos morreu ao reagir a ação da polícia; Mulher e filha não foram atingidas

Wendel de Novais

Publicado em 21 de junho de 2024 às 10:12

Pousada onde suspeito foi morto fica em Itapuã Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Antes de acabar morto em um tiroteio com a polícia dentro de uma pousada na Rua Betel, em Itapuã, Gabriel de Jesus Campos, 28 anos, passou três dias no local, que tem moradias de praia, com a família. O suspeito estava hospedado com filha e esposa, mas, ainda assim, foi encontrado com porções de maconha, cocaína, K9, munições e uma pistola 9mm, que foi usada por ele para reagir à chegada dos policiais ao local. Apesar de estar acompanhado, só Gabriel foi atingido durante o confronto.

No local, a reportagem conversou com uma funcionária, que detalhou o caso. "Eles estavam aqui há três dias, já iam sair da pousada até. Estava ele, a esposa e a filha pequena. Na hora, foi tudo muito rápido. A polícia chegou, ele percebeu e começaram os tiros. Não foi um tiroteio longo, ele reagiu e caiu logo. Elas não estavam perto, só ele foi atingido mesmo", contou a funcionária, sem se identificar.

Ainda de acordo com ela, não houve qualquer desconfiança sobre Gabriel até que o tiroteio acontecesse. "Tenho 18 anos de trabalho e nunca vi isso aqui na nossa pousada. É um ambiente de família, que trabalha só com diária e bem tranquilo. A gente se assustou demais, mas, como eu te disse, tudo foi rápido. Não tivemos prejuízos, os tiros só atingiram ele na hora que aconteceu", lembra ela, ainda assustada ao falar do caso.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da CIPT/Rondesp Atlântico, com o apoio da 19ª CIPM, estiveram na ação que localizou Gabriel. Com ele, segundo a PM, encontraram uma pistola calibre 9mm com munições, 128 porções de maconha, 42 munições de fuzil calibre 556, 22 pinos de cocaína, 75 pinos de K9 e um caderno de anotações.

Material apreendido em Itapuã Crédito: Divulgação/PM