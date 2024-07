JUSTIÇA

Suspeitos de armar emboscada e matar homem a tiros são presos em Morro do Chapéu

Três homens envolvidos no homicídio de José Rafael de Andrade Neto, morto a tiros durante os festejos juninos no povoado de Icó, na zona rural de Morro do Chapéu, foram presos pelas equipes da Delegacia Territorial (DT) da cidade, nesta segunda-feira (8).

Um dos acusados foi preso ainda na região, enquanto que os outros dois foram capturados em ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal quando empreendiam fuga, já na cidade de Sobradinho, em Goiás.

Segundo apurado durante as investigações, a vítima se envolveu em uma briga com os acusados no dia 30 de junho deste ano, véspera da emboscada que culminou com a morte a tiros de José Rafael.