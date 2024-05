INTERIOR DO ESTADO

Suspeitos de estuprar adolescente e divulgar em redes sociais são presos em São Gonçalo dos Campos

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico a Investigação (Cati/Sertão) e da Delegacia Territorial (DT) de São Gonçalo dos Campos, no centro norte do estado, cumpriram mandados de prisão preventiva, nesta sexta-feira (3), contra dois homens. Eles são investigados pelos crimes de estupro coletivo, corrupção de menores, divulgação de cenas de estupro envolvendo adolescente e associação criminosa. As prisões foram feitas em uma fazenda, na zona rural de São Gonçalo dos Campos.