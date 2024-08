LIGAÇÃO COM TRÁFICO DE DROGAS

Suspeitos de três homicídios em Senhor do Bonfim são presos

Segundo a Polícia Civil, os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Adriana Maria da Silva foi assassinada com disparos de arma de fogo, nas proximidades de sua residência.

As ordens judiciais foram realizadas no município onde ocorreram as mortes e no Complexo Penitenciário de Juazeiro pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), por meio da Delegacia Territorial (DT) da cidade.