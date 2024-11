EXPLOSÃO, CLARÃO E CHAMAS

Sussuarana: incêndio destrói fiação, afeta fornecimento de energia e assusta moradores

Fogo começou por volta das 3h e se estendeu por cerca de 50 metros

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 08:49

Incêndio de grandes proporções assusta moradores, destrói fiação e afeta fornecimento de energia em Sussuarana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma explosão, um clarão e fios tomados por chamas. Foi com esse cenário que os moradores das imediações do fim de linha da Sussuarana Velha, em Salvador, se deparam na madrugada desta quarta-feira (6). Por volta da 3h, houve um estrondo e, em seguida, as chamas tomaram um trecho de 50 metros de fiação entre a Rua Antônio de Freitas e o fim de linha do bairro, o que aterrorizou quem mora no local.

"Nunca tinha visto isso na minha vida. Foi um barulho muito forte e, de dentro da casa, a gente viu um clarão enorme. Quando saímos para ver, a rua estava praticamente toda tomada pelo fogo. Quanto mais pegava fogo, mais os fios iam caindo de um lado e de outro da rua. Faltava pouco para às 3h, mas os bombeiros até que chegaram rápido e conseguiram controlar", diz uma moradora, sem se identificar.

Silvana de Jesus, 64 anos, relata que, além do fogo, houve muito medo por conta do barulho que a explosão gerou. "Explodiu primeiro um poste, provavelmente, e saiu alastrando. Então, toda hora era pipoco, os fios desmoronando e a gente com medo de passar para as casas. Parecia mesmo que a Sussuarana tinha entrado em curto-circuito. Sorte que não matou ninguém, mas deixou muita gente sem internet", fala ela.

Procurada pela reportagem, a Neoenergia Coelba informa que o incêndio teve início em cabos de telefonia e internet, afetando a rede elétrica da localidade. De acordo com a empresa, profissionais da distribuidora atuam na recomposição da fiação e normalização dos clientes afetados, mas ainda não há previsão para normalização do serviço. A Coelba destacou ainda que as empresas que atuam na localidade serão devidamente notificadas para que adotem as medidas necessárias para evitar novos casos.

Por conta da situação, a Secretaria de Mobilidade (Semob) chegou a informar que o atendimento no bairro de Sussuarana foi suspenso desde as primeiras horas da manhã. Isso porque, segundo a pasta, a Rua Antônio de Freitas, local onde ocorreu o incidente, ficou sem condições de trafegabilidade e o terminal foi remanejado para a Avenida Ulysses Guimarães, nas proximidades da Mansão do Caminho. No entanto, por volta das 8h30, a reportagem notou a volta da circulação dos ônibus no fim de linha.

Quem não parou de trabalhar foi Eliana dos Santos, que tem uma barraca de frutas no local há 7 anos. A estrutura da barraca, porém, foi danificada pelo incidente. "Quebrou tudo aqui. Como a gente não desmonta, estava aqui na madrugada e os fios, que são pesados, caíram em cima. Quebraram a estrutura de ferro, que nem dá para soldar. Só está em pé, a muito custo, porque os meninos tiraram tudo", conta ela, que não sabe estimar o prejuízo, mas confirma que uma barraca nova custa R$ 2,8 mil.