LEVANTAMENTO

Taxa de inadimplência de aluguel na Bahia volta a subir em dezembro

Índice chegou a 5,94% após um registro de 4,95% no mês anterior - alta de 0,99 ponto percentual

O índice baiano, no período, foi o mais alto do segundo semestre, que apresentou taxas menores em agosto (4,07%) e em setembro (4,31%). A alta coloca a Bahia na oitava posição no ranking nacional em dezembro, sendo o terceiro colocado da região Nordeste, atrás da Paraíba (15,56%) e do Piauí (5,98%). Entre as regiões do país, o Norte lidera o ranking com a maior taxa de inadimplência do período, com 7,05%, seguido do Nordeste (5,02%), Centro-Oeste (3,67%), Sudeste (3,13%) e Sul (2,73%). >