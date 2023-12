Taxista é sequestrado na Avenida ACM e abandonado em Candeias

Um taxista foi sequestrado às 17h de terça-feira (5) nas imediações da Avenida ACM, em Salvador. De acordo informações apuradas pela reportagem, a vítima parou no local, próximo à concessionária da Peugeot, para pegar um passageiro que entrou armado no veículo dando voz de assalto e o ordenou que dirigisse em direção a BR-324.



O alvo da ação, identificado pelo prenome de Roberto, precisou levar o carro até Candeias, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde foi liberado pelo criminoso. Além do veículo de modelo Grand Siena da Fiat, o suspeito levou um celular, cartões de crédito e débito e documentos do taxista.