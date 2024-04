MULTA

Tribunal de Contas desaprova contas de três convênios do governo baiano

Além de débito de R$ 175 mil, serão aplicadas multas que somam R$ 8 mil aos gestores

Publicado em 10 de abril de 2024 às 15:59

Sede do TCE-BA Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) desaprovou as prestações de contas de três recursos atribuídos a entidades e instituições da administração estadual, em sessão ordinária nesta terça-feira (9). A desaprovação levou à imputação de débitos que, somados, atingiram o total de R$ 175.538,4, além de ser aplicada multa de R$ 8 mil aos gestores. A lei determina que quando há contas irregulares, havendo débito, o tribunal pode ordenar o pagamento da dívida atualizada monetariamente.

Em uma das contas desaprovadas, do convênio celebrado entre a Secretaria da Educação (SEC) do estado e a Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão (Arefase), a Câmara decidiu imputar débito à Arefase e seu respectivo gestor, José Francisco de Andrade, no valor total de R$ 133.614,56, e aplicar multa no valor de R$ 5 mil ao responsável pela entidade à época. O objeto convenial foi o “apoio técnico-financeiro entre a concedente e o convenente para manutenção, custeio e desenvolvimento das ações educacionais da EFA/EFR, e ainda pela expedição de recomendação à Secretaria da Educação (SEC)".

A desaprovação, com imputação de débito, aplicação de multa e expedição de recomendações foi o resultado do julgamento das contas do convênio firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a Associação dos Produtores de Leite de Maracás. A desaprovação se deu em virtude do atraso na entrega da prestação de contas e do descumprimento do prazo de instauração da tomada de contas, o que causou a imputação de débito de R$ 41.923,85 e aplicação de multa, de R$ 2 mil, ao presidente da Associação à época da celebração do convênio, Anselmo Borges Meira.