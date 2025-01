RODOVIAS BAIANAS

TCU adia julgamento do fim de concessão das BRs 116 e 324 pela ViaBahia

Ministro Antonio Anastasia, relator do processo, retirou o assunto da pauta desta quarta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 20:18

BR-324 Crédito: Divulgação ViaBahia

O Tribunal de Contas da União (TCU) optou pelo adiamento do julgamento do fim da concessão das BRs 116 e 324 para a empresa ViaBahia. A medida foi tomada durante sessão desta quarta-feira (22).

Procurado, o TCU informou que a decisão de adiamento partiu do relator do procedimento, ministro Antonio Anastasia. "O processo estava na pauta da sessão plenária, mas foi excluído pelo relator. Ele será incluído na pauta da sessão plenária do dia 5/2", acrescentou.

O CORREIO procurou a ViaBahia para se pronunciar, mas ainda não houve retorno. O espaço segue aberto.

O acordo de encerramento consensual do contrato de concessão das rodovias BR-116 e BR 324, além das BAs 526 e 552, firmado com a ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A, foi aprovado pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em outubro de 2024. O acordo foi proposto pela Comissão de Solução Consensual, do TCU, e aprovado em Reunião Extraordinária.

O contrato será encerrado por meio de Termo de Autocomposição. De acordo com a ANTT, a decisão foi tomada após tornar-se impossível uma modernização do contrato vigente que permitisse continuidade da concessionária. A não atualização do contrato levou a agência ao "entendimento de que a continuidade dos litígios seria prejudicial tanto à concessionária quanto à sociedade".

Em dezembro do ano passado, a ViaBahia comunicou que ficaria responsável pelas rodovias até que o TCU finalizasse o procedimento, encontrando uma nova concessionária para efetuar a administração. "Após 31/12 e até que seja concluído o devido processo de solução consensual, a administração e a operação da rodovia incluindo as praças de pedágio, continuarão sendo realizadas normalmente pela concessionária. Assim que houver a decisão do TCU sobre a proposta, a data de encerramento do contrato de concessão será comunicada a todos os interessados", comunicou a ViaBahia na época.