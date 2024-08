CULTURA

Teatro Gamboa tem exposição, espetáculos para todas as idades e oficinas nesta semana

Espaço cultural segue celebrando os 50 anos de fundação

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 11:34

Teatro Gamboa Crédito: Divulgação

Em agosto, a cantora pernambucana Ana de Souza ocupa o palco do Gamboa, centro de Salvador, nesta quarta (07) e quinta-feira (08), às 19h, com o show “Ana Canta Elas”. No projeto, a artista apresenta suas versões para canções consagradas nas vozes de grandes intérpretes da MPB, como Elis Regina, Gal Costa, Fafá de Belém e Elba Ramalho. “Fascinação” “Folhetim”, “,De volta pro aconchego” e “Retrato em preto e branco” são alguns dos clássicos presentes no repertório.

Dando continuidade ao projeto “Prata da Casa”, em que celebra a trajetória de 45 anos do ator e diretor Gil Santana no palco do Gamboa, na sexta (09) e sábado (10), às 19h, o teatro recebe mais duas apresentações do espetáculo “Sonhos”, reunindo Gil e Ney Porto. Com texto e direção de Gil, o enredo explora a história de dois homens que se conhecem no meio do nada, abrindo percursos de vida que colidem e se complementam, revelando anseios, sonhos e visões embrenhados de poesia, de utopia e de reflexão. A montagem fica em cartaz às sextas e sábados, até 24 de agosto.

Domingo (11), às 16h, Gil retorna ao palco do Gamboa com o espetáculo “Os Três Porquinhos”, ao lado de Izabela Cortizo, Gabriel Tavares e Rafael Samaia. Nessa adaptação, os porquinhos Prático, Heitor e Cícero são três irmãos bem diferentes, que até então brincavam livremente. Mas a tranquilidade da família é ameaçada pelo Lobo Mau, que acabou de fugir de um zoológico. Para se protegerem, eles fogem para construir suas casas, só que terão que enfrentar as armadilhas e artimanhas do Lobo Mau.

Os ingressos, para cada espetáculo, custam R$20/R$40, à venda a partir das 15h do dia da apresentação na bilheteria do espaço cultural, ou antecipadamente pelo https://teatrogamboa.com.br/. Há ainda a possibilidade de assistir pela plataforma on-line do teatro, com ingressos no mesmo valor e vendas no site.

Clube de Escrita e Oficina de Teatro Infantil na agenda

Também nesta quinta-feira (08), e na terça-feira (13), Gil Santana segue com as aulas da oficina de teatro “SeLink Brinque” para crianças de 6 a 9 anos de idade. Os encontros são sempre às terças e quintas, até 29 de agosto, das 14h30 às 16h. A oficina é uma oportunidade para que pais e filhos, juntos ou de maneira autônoma, possam compartilhar de diversas vivências artísticas, teatrais e educativas, sempre com foco no desenvolvimento da criança, despertando sua consciência para além da tecnologia. São 20 vagas disponíveis e as inscrições custam R$200 e podem ser realizadas na bilheteria do Gamboa, ou através do https://teatrogamboa.com.br.

Na segunda-feira (12), entre 16h30 e 19h30, o Clube de Escrita Livre, Criativa e Curativa criado e ministrado pela jornalista e escritora Isa Lorena, conta com novos exercícios, formatando assim, turmas únicas, que desfrutam de propostas lúdicas para o aprimoramento da escrita, da leitura, da compreensão e interpretação de textos variados. Utilizando diferentes ferramentas como letras de músicas, poemas, textos de diversos gêneros, quadrinhos e provocações diversas, cada encontro consolida-se como espaço aberto para soltar a imaginação e aproveitar as conexões, estímulos e trocas para aprimorar escrita e leitura de mundo. A idade mínima para participação é de 14 anos. Inscrições abertas, que podem ser realizadas através do www.teatrogamboa.com.br ou diretamente com a professora, pelo whatsApp: 71 99329-6389.

Exposição gratuita “Nuances da Bahia” na galeria Jayme Figura

Segue em cartaz no Teatro Gamboa a exposição coletiva gratuita “Nuances da Bahia”. A mostra de fotografias reúne imagens de 21 fotógrafos, uma jornada visual através dos detalhes fascinantes do estado, repleto de cores vibrantes, cultura e uma história profunda que se revela em todos os cantos. A curadoria é de Márcio Rogério Silva e Tetê Monteiro. A visitação acontece de segunda a sexta, das 9h às 12h; de quarta a sexta, entre 09h e 12h e entre 13h e 19h; e sábado e domingo entre 13h e 17h.

CineGamboa + PapoGamboa