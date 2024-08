RELIGIÃO

Templo religioso é inaugurado na Av. Paralela e será aberto para visitação

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias será 11º templo da religião no Brasil

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 09:01

Templo de Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que chamou atenção durantes sua construção na Av. Paralela, será aberta para visitação a partir desta segunda-feira (19).

O templo será inaugurado por líderes religiosos, empresários e políticos. A visitação restrita será até a quinta (22). Em seguida, a igreja poderá ser visitada por toda a população até o dia 7 de setembro.

O tour guiado passará pelas principais salas nas quais são realizadas cerimônias sagradas, como o casamento eterno, que tem, para os membros da Igreja de Jesus Cristo, o significado de que os relacionamentos familiares podem ser perpetuados além da morte.

Serão visitadas também salas de instrução e o batistério, sala das noivas e os jardins.

A igreja teve obras iniciadas em agosto de 2021, entre a FTC e a entrada da avenida Orlando Gomes, em Salvador.

O templo de Salvador será o 11º da Igreja de Jesus Cristo no Brasil. A arquitetura é inspirada no estilo colonial português — presente no Centro Histórico da capital baiana.

Templo é inaugurado na Av. Paralela e será aberto para visitação Crédito: Reprodução

De acordo com informações no site da instituição religiosa, a igreja tem uma área construída de cerca de 6,4 mil metros quadrados e aproximadamente 4 mil metros quadrados de área de preservação ambiental, com 8,2 mil metros quadrados de paisagismo.

"Estamos muito felizes com a construção do templo em nossa cidade. Certamente é a resposta a muitas orações. Ter um templo em Salvador representa o amor de Jesus risto por nós. O templo trará ainda mais beleza para nossa cidade e também trará um lugar de paz e amor", contou Francisco Costa, líder eclesiástico da Igreja — na região do Imbuí — em entrevista ao Alô Alô Bahia, em maio.

Além do templo, um prédio de apoio também foi construído. O local será destinado para os membros, que são chamados popularmente de mórmons.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, geralmente, se divide em diversas salas, com oito principais. Elas são utilizadas para as cerimônias consideradas sagradas, como as de instrução, de casamento e de batistério, que é para iniciação na religião.

Atualmente, a Igreja de Jesus Cristo conta com 72 capelas na Bahia, sendo 11 em Salvador e mais 11 na região metropolitana, e cerca de 50 mil membros.

Surgimento

A Igreja de Jesus Cristos dos Santos dos Últimos Dias foi fundada nos Estados Unidos pelo religioso Joseph Smith Jr (1805-1844), filho de fazendeiros que passou a ter uma série de visões a partir dos 14 anos de idade. Formalmente, ele criou a religião em 1830 — era um grupo de seis adeptos – e se tornou o primeiro presidente.

No Brasil, os primeiros membros chegaram em meados de 1923, por meio de imigrantes da Alemanha. A primeira capela da América do Sul foi construída em Joinville, Santa Catarina, em 1931.