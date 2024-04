POLÍTICA

'Tenho trabalhado de forma incansável', diz Zé Ronaldo sobre a unidade do grupo político

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil) disse que tem trabalhado para garantir a unidade do grupo político. A intenção do ex-prefeito feirense é que o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) o apoie na disputa pelo quinto mandato ao Executivo municipal.

"Trabalho de forma incansável com esse objetivo (da unidade do grupo). Noite e dia", afirmou Zé Ronaldo.

O ex-prefeito de Feira de Santana já conseguiu que dois pré-candidatos desistissem e o apoiassem na eleição deste ano: Capitão Alden (PL) e José de Arimatéia (Republicanos). Alden disse que decidiu apoiar o ex-gestor para evitar a vitória do candidato do PT, o deputado federal Zé Neto. “Por isso, a desistência em apoio a Zé Ronaldo”, declarou.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (22) pelo instituto AtlasIntel/A Tarde apontou que o ex-gestor lidera as intenções de votos com 43,1% dos votos válidos. Em seguida, aparece Zé Neto com 39,9%. O terceiro lugar é Pablo Roberto com 11,3%, Capitão Alden com 5,6% e Arimatéia com 0,1%. O levantamento foi feito antes das desistências de Alden e Arimatéia.