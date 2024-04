DATA VENIA

'Tentativa de criminalização do exercício', dizem advogados alvo de operação do MP-BA

O escritório de advocacia Solino e Oliveira Advogados Associados, representado pelos advogados Pedro Francisco Guimarães Solino e João Luiz de Lima Oliveira Junior, um dos alvos da operação Data Venia, do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), classifica as acusações do órgão como "uma clara tentativa de criminalização do exercício regular e combativo da advocacia, na busca da preservação dos direitos de seus clientes e constituintes".