BAHIA

Terminal de Contêineres do Porto de Salvador registra maior movimentação de cargas da história

Um dos destaques destes sete meses de 2024 é o algodão vindo da região de Matopiba

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 14:39

Terminal de Contêineres do Porto de Salvador Crédito: Divulgação

Anunciado recentemente como o 6º melhor terminal de contêineres do mundo, o Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador registrou, em julho deste ano, a maior movimentação geral de contêineres da sua história de 24 anos, com 43.750 TEUs (unidade de contêiner de 20 pés). O recorde anterior foi de 43.431 TEUs, em março deste ano.

Além disso, o volume gerado em julho também foi de alta, acima de 28% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro a julho, o resultado geral, que envolve as operações de comércio exterior (importação e exportação) e comércio interno (cabotagem), foi notado um crescimento de 22% (266.664 TEUs) em relação a 2023, quando o total foi de 218.610 TEUs.

Um dos destaques destes sete meses de 2024 é o algodão vindo da região de Matopiba, que compreende territórios de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A commodity agrícola teve grande destaque, com maior presença entre maio e julho, exportando 2.682% acima do mesmo período do ano passado.

“Os números expressam o lugar de destaque que o terminal baiano tem no mercado, oferecendo logística 4.0, que agiliza todos os trâmites necessários ao embarque e desembarque e também a qualidade em infraestrutura, com cais e pátio equipados com maquinários com alta tecnologia e equipes treinadas para prover mais produtividade com total segurança”, detalha Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador, unidade de negócio da Wilson Sons.