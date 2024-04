ALDEIA VELHA

Terra indígena em Arraial d'Ajuda é homologada pelo Governo Federal

Terra de Aldeia Velha tem dois mil hectares de terra e fica no Extremo Sul da Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 19 de abril de 2024 às 16:21

Lula assina decreto de homologação da terra indígena baiana Aldeia Velha Crédito: Lohana Chaves/Funai

A terra indígena Aldeia Velha, localizada em Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, foi homologada pelo Governo Federal nesta quinta-feira (18). O decreto foi assinado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia de encerramento da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília. Na ocasião, também foi assinado o decreto de homologação da terra Cacique Fontoura, no Mato Grosso.

Juntas, as terras pertencentes à Aldeia Velha medem cerca de dois mil hectares, onde vivem 1.465 indígenas Pataxó. O dado é do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desde 1998, o processo para demarcação do território da Aldeia Velha está em vigor. Após dez anos de estudo, o local foi reconhecido e delimitado em 2008. Quatro anos depois, passou pelo contrato que demarcou a terra e, agora, 12 anos depois, a demarcação foi homologada. Nesse estágio, não há mais espaço para contestação de pessoas não-indígenas que tenham interesse na área.