Testes de câmeras em fardas de policiais devem começar em 10 dias

Nos próximos 10 dias, começarão os testes das câmeras nas fardas dos policiais militares. A medida é polêmica, mas defendida por especialistas que afirmam que nos estados em que os equipamentos foram instalados a letalidade nas operações policiais caiu pela metade.



"Nos próximos 10 dias vamos fazer os testes das câmeras de fardas. A primeira vencedora do edital de licitação teve recursos, tiveram que chamar a segunda empresa. Depois de 15, 20 dias de testes, vamos anunciar a estratégia do uso das câmeras novas", explicou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quarta-feira (9). A previsão é de que até o final do ano elas estejam em uso.