Teto de bar desaba na Calçada e deixa feridos

O teto de um bar no bairro da Calçada, em Salvador, desabou na tarde desta quinta-feira (23), com duas pessoas sendo resgatadas nos escombros, segundo as primeiras informações. O estabelecimento Primos Bar fica na Rua Bom Despacho.



Não há informações sobre o que causou o desabamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorrer as vítimas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o resgate.