EDUCAÇÃO

TJ-BA lança projeto para preparar adolescentes em situação de acolhimento para as provas do ENEM

Ação “Jovens Protagonistas” vai ofertar aulas de Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 08:15

Projeto oferece aulas gratuitas de reforço para o Enem Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), lança o “Jovens Protagonistas”. O projeto, que foca na preparação de adolescentes em situação de acolhimento institucional, matriculados no último ano do Ensino Médio, vai oferecer aulas gratuitas de reforço em disciplinas para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). O certame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

“Estamos objetivando a concretude do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao direito à educação”, destacou o Desembargador Salomão Resedá se referindo à iniciativa. De acordo com ele, a ação contribui, também, para o desenvolvimento da cidadania.

Os jovens na faixa etária de 16 a 18 anos terão aulas de Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação. Neste primeiro momento, a Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), localizada no bairro da Mata Escura, em Salvador, recebe a ação.

No dia 29 de setembro, das 7h às 13h, três adolescentes da instituição participarão do Aulão ENEM no Colégio Oficina, parceiro do projeto. O Colégio Oficina, instituição de ensino localizada no bairro da Pituba, na capital baiana, oferecerá aulas de disciplinas fundamentais para o Exame.