TJBA abre processo seletivo para cadastro reserva de estagiários; confira vagas e valores

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) abriu, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), o processo seletivo para cadastro reserva de estagiários de graduação e de pós-graduação. As vagas são destinadas para Salvador e para o interior do estado.



As inscrições e provas on-line acontecem a partir da quarta-feira (13) até às 12h do dia 28, de forma gratuita e pelo site do Ciee. No ato da inscrição, o candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos.