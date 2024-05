Torcedor do Vitória agredido por torcedores de Bahia e Palmeiras tem alta hospitalar

O torcedor do Vitória agredido por integrantes das torcidas organizadas de Bahia e Palmeiras recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (20). Vanderley Leal de Jesus, 26 anos, foi liberado do hospital 35 dias depois de ser agredido com barras de ferro no bairro de Pau da Lima, em Salvador, enquanto se deslocava para o Barradão, onde assistiria o jogo Vitória x Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.