SÃO COSME E DAMIÃO

Tradição: familiares de Cira distribuem caruru, gratuitamente, em Itapuã

Uma fila de visitantes encheu a Rua do Tamarineiro até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, no bairro de mesmo nome. Na noite de segunda-feira (23), todos queriam degustar o tradicional caruru do Acarajé da Cira, em homenagem aos santos gêmeos São Cosme e Damião.