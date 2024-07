CRIME

Traficantes tentam matar homem um dia após prisão de liderança criminosa no Comércio

Caso foi registrado nas imediações do Mercado Modelo

Wendel de Novais

Publicado em 9 de julho de 2024 às 11:41

Condomínio Nossa Senhora do Pilar, o Carandiru Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem sofreu uma tentativa de assassinato na manhã desta terça-feira (9) nas imediações do Mercado Modelo no bairro do Comércio, em Salvador. A vítima, que foi identificada como Mário Luís de Almeida, de 40 anos, foi conduzida ao Hospital Geral do Estado (HGE) após ser atingida na mão. O crime acontece um dia após a prisão de uma liderança criminosa do Condomínio Nossa Senhora do Pilar, mais conhecido como Carandiru, e é atribuído a traficantes do local.

Uma fonte policial, que prefere não revelar nome e cargo, explica que, apesar do caso desta terça-feira ser de responsabilidade de criminosos do Carandiru, as duas ocorrências não têm relação. "A vítima, na verdade, é uma pessoa que faz uso de drogas e, provavelmente, fez algo que não agradou os traficantes da região. A gente vê inúmeros casos de pessoas que, após roubarem em área de tráfico, são punidas com lesões nas mãos. Tem traficante que atira, outros ferem de outra maneira e é o que deve ter acontecido neste caso", conta a fonte.

Procurada para falar oficialmente do caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que policiais encontraram a vítima já ferida aos serem acionados. "PMs da 16ª CIPM foram acionados para prestar apoio a prepostos do Samu no atendimento a uma pessoa baleada nas imediações Mercado Modelo, bairro do Comercio. Ao chegarem, os militares constataram o fato, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhado para uma unidade saúde", explica a PM.

Sobre a prisão de uma liderança criminosa do Carandiru, a PM confirmou que foi realizada na tarde de segunda-feira (8). "PMs da 16ª CIPM localizaram e prenderam um indivíduo com mandado de prisão em aberto nas proximidades de um conjunto habitacional na Avenida Jequitaia, bairro do Comercio, em Salvador. O conduzido foi apresentado na sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde a ocorrência foi registrada", complementou a PM.