PROCESSO ADMINISTRATIVO

Transalvador investigará conduta de agente flagrado com mulher em viatura

Vídeo foi gravado no Santo Antônio Além do Carmo

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 09:14

Motorista flagrou agente saindo do carro Crédito: Reprodução

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) abrirá um processo administrativo para apurar a conduta de um agente flagrado com uma mulher em uma das viaturas da autarquia. O agente foi gravado por um motorista que circulava na Travessa Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo. No vídeo, disponibilizado nas redes sociais, é possível ver uma movimentação no banco de trás do carro. O motorista registra a mulher saindo do veículo e, depois, o agente ajeitando o uniforme. Não se sabe ainda quando o vídeo foi gravado.

"É brincadeira? Salvador dá de tudo. O cara dentro da viatura da Transalvador com uma mulher, ambos fazendo sexo. Olha a viatura em via pública. A mulher atrás da caixa [colocada no banco da frente]", fala ele, denunciando o suposto ato sexual. Depois, o mesmo motorista mostra o que seria a saída da mulher do carro. "Olha a moça saindo. Aí a gente se pergunta se está correto", fala o motorista, que não foi identificado, enquanto grava.

O motorista ainda registra a placa do veículo. "Agora o cidadão abre a porta, vamos ver a cara dele. Olha a cara dele, com ocupante no banco traseiro e tirando a caixa. Entregou um papel a ela [a mulher]", falou o motorista, enquanto gravava a saída do homem do local.