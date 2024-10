DIA DAS CRIANÇAS

Transalvador monta Minicircuito de Trânsito para crianças no Shopping Bela Vista

Um minicircuito de trânsito com pista, sinalização e agentes de trânsito foi montado na praça central do Shopping Bela Vista, em Salvador, como uma atração para o Dia das Crianças. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a ação tem objetivo educativo e reproduz situações do dia a dia no tráfego da cidade, com atuação de um agente de trânsito real. O minicircuito tem bicicleta, sinalização e ficará disponível nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro, das 13h às 18h. A participação é gratuita.