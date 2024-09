TRÁFEGO

Trânsito em Salvador sofrerá mudanças no final de semana por conta de eventos

O tráfego será alterado em diversos bairros no sábado (21) e domingo (22)

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 22:46

Movimentação de trânsito Crédito: Thomaz Silva/Agência Brasil

O trânsito na capital baiana sofrerá mudanças neste final de semana devido a eventos na cidade. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá alterações em diversos bairros no sábado (21) e domingo (22). A entidade fiscalizará as operações de transporte nas proximidades dos eventos. Aos moradores, será permitido o acesso às vias bloqueadas mediante comprovação de endereço.

Sábado - 21/09

Jardim Nova Esperança - A partir das 15h, a faixa da direita da Rua Simone Barradas (saída em frente à Casa de Materiais de Construção Central Pisos e Madeiras e chegada no final de linha da região) será progressivamente interditada para a 5ª Marcha para Jesus do bairro.

Sussuarana - A partir das 16h, a faixa da direita na Avenida Ulysses Guimarães (saída em frente ao Baianão), a Rua Antônio Freitas, e Praça Maria de Queiroz (chegada) vão ser interditadas. A suspensão ocorre devido ao evento Cruzada Vem Comigo.

Rio Vermelho - O tráfego de veículos será interrompido nas seguintes vias, das 6h do dia 20/09 até as 23h59 do dia 21/09: Rua Professora Almerinda Dultra (em ambas as entradas) e Rua Borges dos Reis (no trecho entre a Rua Professora Almerinda Dultra e a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior). A razão é a Festa de San Gennaro.

Domingo - 22/09

Bairro da Paz - A partir das 13h, o tráfego será gradualmente suspenso na Rua da Resistência (saída na imediações da Passarela / limites com a Marginal da Av. Luís Viana Filho, chegada na Praça do Final de Linha), devido à realização da VI Caminhada LGBTQIAP+.

Jardim Nova Esperança - Para a realização da 1ª Lavagem e Caminhada Beneficente Jardim Nova Esperança, haverá uma interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 13h. A suspensão ocorrerá na faixa da direita da Rua Simone Barradas (Início do Jardim Nova Esperança e chegada no Final de linha do Jardim Nova Esperança). Quando o cortejo chegar, a interdição será total na via.

Marechal Rondon - A partir das 13h, o trânsito será interrompido na Estrada Campinas de Pirajá (saída do Colégio Estadual Artur Sales), na Rua Vicente Celestino e na Praça Marechal Rondon (chegada ao Final de Linha). O motivo é a 6ª Parada LGBTQIA+ de Marechal Rondon.

Garcia - A Avenida Leovigildo Filgueiras (saída no Teatro Castro Alves), a Rua Prediliano Pitta e a Praça Marquês de Olinda (chegada) serão interditadas para a Parada LGBTQIA+ do Garcia.

Itapuã - A Rua da Ilha (Saída no Instituto Daniel Alves) e a Rua Km 17 (chegada no início da Rua Luiz Eduardo Magalhães) serão interditadas progressivamente a partir das 14h, na faixa da direita, para a realização da 2ª Parada LGBT do KM 17 Itapuã.

Plataforma - A partir das 14h, na faixa à direita, as seguintes vias serão interditadas progressivamente: Praça São Braz (saída), Rua Úrsula Catharino, Rua Volta do Tanque, Praça 15 de Abril, Rua Chile, Rua do Jenipapeiro, Rua dos Ferroviários (chegada na Igreja Universal).

Dique do Tororó - O FESTIVAL DA PRIMAVERA 2024 / VOLTA NO DIQUE causará interdição do tráfego de veículos, das 08h às 14h, na Av. Presidente Costa e Silva, entre o retorno da Arena Fonte Nova e o semáforo da entrada da Estação da Lapa. A realização do Festival da Primavera 2024 no Dique do Tororó resultará na interdição do tráfego de veículos das 08h às 14h na Av. Presidente Costa e Silva, entre o retorno da Arena Fonte Nova e o semáforo da entrada da Estação da Lapa. Durante esse período, o tráfego será desviado para a Av. Vasco da Gama.Por isso, haverá desvio do tráfego de veículos, nesse período, para Av. Vasco da Gama.

Entre 11h e 14h, o desvio também afetará as seguintes vias: o Viaduto Rômulo Almeida direcionará o tráfego para a Av. Vasco da Gama, que por sua vez, conduzirá ao Viaduto Juscelino Kubitschek. Neste intervalo, a Av. Vasco da Gama estará interditada desde o Viaduto Rômulo Almeida até o retorno do Estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Para os veículos que acessarem o Dique do Tororó pela Av. Vasco da Gama, a rota alternativa será pelo Viaduto Juscelino Kubitschek, passando pela Av. Anita Garibaldi e Praça Lord Cochrane. Já os veículos que vêm da Av. Centenário, com destino à Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô) e Sete Portas, deverão seguir pela Av. Vasco da Gama, Av. General Graça Lessa (Vale do Ogunjá) e Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô).