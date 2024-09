ATENÇÃO

Trânsito será parcialmente bloqueado em rua do Uruguai por conta de obra

O trânsito na Rua Bela Vista, no bairro do Uruguai, em Salvador ficará bloqueado parcialmente em diferentes períodos neste final de semana, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) nesta sexta (20).