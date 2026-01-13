SAIBA COMO VERIFICAR SITUAÇÃO

TRE define data para baianos regularizarem situação eleitoral e poderem votar em 2026

Após a data limite, também não será possível emitir o título de eleitor e transferir o domicílio eleitoral, entre outros serviços

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:54

Eleição vai ocorrer no dia 4 de outubro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alertou que eleitoras e eleitores baianos têm até o dia 6 de maio de 2026 para regularizar a situação eleitoral e garantir o direito de voto nas Eleições Gerais, marcadas para 4 de outubro.

Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para que a Justiça Eleitoral possa se dedicar à organização do pleito. Com isso, não será mais possível emitir o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências.

A menos de quatro meses do prazo final, o TRE-BA orienta que a população procure o atendimento de forma antecipada. A secretária-geral da Presidência do tribunal, Maria do Socorro Carvalho, reforça que deixar para a última hora pode resultar na perda do direito de votar. Segundo ela, quem estiver sem título ou com a situação irregular não poderá participar das eleições de 2026.

O fechamento do cadastro eleitoral ocorre em todos os anos de eleição, 150 dias antes do pleito, conforme determina a Lei das Eleições.

Onde buscar atendimento

Os serviços eleitorais estão disponíveis em diversos pontos da capital e do interior da Bahia. Em Salvador, o atendimento ocorre na Central de Atendimento ao Público (CAP), na sede do TRE-BA, além de unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

No interior, os cartórios eleitorais estão presentes em 180 municípios, com postos de atendimento ao público e apoio da rede SAC em algumas cidades. Também é possível realizar os procedimentos de forma on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do TRE-BA.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses. Homens que completam 19 anos em 2026 devem apresentar o certificado de quitação militar.

Jovens que terão 16 anos completos já podem emitir o primeiro título

Jovens que terão 16 anos completos até a data da eleição já podem procurar a Justiça Eleitoral para emitir o primeiro título. A partir dos 15 anos, é permitido solicitar a primeira via do documento, e entre 16 e 17 anos o voto é facultativo.

Saiba as consequências da irregularidade

Além de não poder votar, quem permanecer em situação irregular pode enfrentar outras restrições, como impedimento para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em instituições de ensino.

A situação eleitoral pode ser consultada pelo site do TRE-BA, pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou pelos canais do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), incluindo WhatsApp e Telegram.