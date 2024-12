CALORZÃO

Três cidades baianas estão entre as 10 mais quentes do Brasil; veja ranking

Registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 08:00

Formosa do Rio Preto registrou 41,4 °C no dia 15 de setembro Crédito: Arquivo Pessoal/Darlan Lustosa

Três municípios da Bahia estão no ranking das temperaturas mais altas registradas no Brasil nas últimas 24h. São eles: Formosa do Rio Preto (em 3° lugar), no extremo oeste, Barra (em 5°), no Vale do São Francisco, e Jeremoabo (em 9°), no nordeste baiano. As temperaturas registradas foram 37.3°C, 36.9°C e 36.7°C, respectivamente.

Ibotirama (22°), com 36.9°C, Guanambi (23º), com 35.8°C, e Ribeira do Amparo (27º), com 35.7ºC, ainda aparecem no ranking das 30 mais quentes. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já as duas cidades com o maior registro de calor estão no Ceará e no Rio Grande do Norte. Jaguaribe (CE) teve 38.3°C, seguido de Caicó (RN), com 37.5°C.

Completam o ranking municípios do Piauí e Alagoas. Não há alerta de onda de calor no país.

Confira o ranking:

1° Jaguaribe / CE (38.3°C)

2° Caicó / RN (37.5°C)

3° Formosa do Rio Preto / BA (37.3°C)

4° Corrente / PI (37.5°C)

5° Barra / BA (36.9°C)

6° Piranhas / AL (36.9°C)

7° Oeiras/ PI (36.8°C)

8° Pão de Açúcar / AL (36.8°C)

9° Jeremoabo / BA (36.7°C)