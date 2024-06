Trezena de Santo Antônio na Ufba tem exposição de 13 altares

Moradores do bairro do Canela, em Salvador, unem-se à comunidade universitária em devoção ao santo mais popular do Brasil e organizam uma reza especial nesta terça-feira (11), às 19h, na Escola de Belas Artes.

A tradicional exposição de Santo Antônio na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que está em seu 28º ano, reproduz as comemorações realizadas nas cidades do interior da Bahia para festejar as treze noites de Santo Antônio. No interior, cada noite da reza cantada é oferecida por uma família diferente, com direito à decoração do altar e ao oferecimento de comidas após os louvores.