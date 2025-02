APROVADOS E CONVOCADOS

Tribunal de Justiça da Bahia nomeia mais 91 servidores; confira

Os nomeados passaram no concurso público realizado em julho de 2023, com 277 vagas

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) anunciou nesta quinta-feira (13) a nomeação de mais 91 servidores para o cargo de analista judiciário. As vagas são referentes ao concurso público do Edital nº 01/2023.>

"Estou cumprindo o compromisso de fortalecer a justiça baiana e o 1º Grau", diz a desembargadora. A nomeação segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecida pela Resolução nº 194 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).>

Os nomeados passaram no concurso público realizado em julho de 2023, com 277 vagas, sendo 61 para Salvador e 216 para 130 comarcas no interior. O certame ocorreu durante a gestão do desembargador Nilson Soares Castelo Branco, que também nomeou 72 servidores em janeiro de 2024. Assim, no total, 412 servidores foram nomeados ao longo do ano passado. >