CRIME

Triplo homicídio: dois adolescentes e um jovem são mortos a tiros na Baixa de Quintas

Caso foi registrado em localidade conhecida como Freitas de Baixo

Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 07:10

Railan foi uma das vítimas no ataque na Rua Desembargador Júlio de Brito Crédito: Reprodução

A noite de terça-feira (21) foi de terror para os moradores da localidade de Freitas de Baixo, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador. Por volta das 22h, na Rua Desembargador Júlio de Brito, três pessoas foram mortas em um ataque armado, sendo dois adolescentes e um jovem. De acordo com informações iniciais, homens armados chegaram atirando na direção das vítimas, que morreram no local antes do socorro. Agentes da 37º Companhia Independente da Polícia Militar (PM-BA) foram acionados por conta dos tiros, mas, quando chegaram no local, encontraram os três mortos.

A Polícia Civil (PC), foi acionada para o caso, realizou perícia e identificou as vítimas como Caique Santos Costa e Vitória Gabriele Costa Cruz, ambos com 15 anos, e Railan Andrade Santos, de 18. O registro, segundo a PC, será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) após o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) expedidas. Oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Uma moradora, que prefere não se identificar, falou com a reportagem sobre o crime. De acordo com ela, o caso surpreendeu os moradores do local pela violência e os alvos dos tiros.“O susto para nós foi grande porque o Freitas nunca teve esse tipo de situação. Vivo aqui há mais de 20 anos e nunca vi isso. Quando eu ouvi os barulhos ontem, quase não acredito. Ouvi o falatório do povo, saí e tinha o corpo dos três lá já mortos no chão. Três crianças mortas, praticamente”, lamenta a moradora.