TURISMO

Turismo e gastronomia se encontram em Itacaré com o Circuito da Geleia

O evento acontece em dezembro no Resende Imperial Hotel & Spa

N Nilson Marinho

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 05:12

Bruno Bethonico, produtor de uma das melhores geleias do mundo, a geleia de Laranja Suave Crédito: Rey Tcharles

Itacaré é um dos destinos mais procurados da Bahia pela sua natureza preservada e praias paradisíacas, mas sua gastronomia também não passa despercebida para quem visita a cidade. No dia 5 de dezembro, inclusive, Itacaré será palco do Além Sabores, um evento que traz a primeira edição do Circuito da Geleia. A proposta dos organizadores é unir turismo e alta gastronomia, com o objetivo de valorizar a cultura regional.

O evento acontece no Resende Imperial Hotel & Spa, com a participação de Bruno Bethonico, produtor da premiada geleia de Laranja Suave, que recebeu reconhecimento no Marmalade Awards, o maior concurso mundial de geleias artesanais, em 2021, na Inglaterra.

O Além Sabores tem a missão de transformar a forma como a gastronomia é vivenciada e, com o Circuito, expandir o conhecimento sobre a produção de geleias para além do tradicional, integrando-as em menus criativos e inovadores — desde a escolha das frutas e receitas inovadoras até a harmonização com diversos pratos e a sustentabilidade, com o aproveitamento de frutas maduras para reduzir o desperdício de alimentos.

A valorização da produção local e o incentivo à inovação nos negócios regionais reforçam os diferenciais do Circuito da Geleia, que une gastronomia, turismo, empreendedorismo, sustentabilidade, inovação e economia, trazendo um produto de alto valor agregado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 05/12 - Quinta-Feira

8h - Abertura

08h05 – Workshop – Bruno Bethonico: “Geleia Gourmet: Do Tradicional ao Inovador”

10h – Harmonização e Degustação

10h15 - Workshop - "Geleias no Mundo: uso de novos ingredientes e técnicas" - Bruno Bethonico e Chef Júnior França

12h15 – Intervalo

14h - Cozinha ao Vivo - Bruno Bethonico e Dona Lucinha: "Geleias Brasileiras: Cultura e Tradição"

15h - Cozinha ao Vivo "Geleia combina com tudo - Uma apresentação com harmonizações surpreendentes e versáteis" - Bruno Bethonico e Júnior França

16h - Degustação

16h15 - Workshop e Cozinha ao Vivo "Geleia sem Limites: Entradas, Pratos principais, Sobremesas e Drinks" - Bruno Bethonico, Júnior França e Dona Lucinha

18h - Encerramento