Turista é resgatado após cair durante escalada em Lençóis

Um turista foi resgatado após cair durante uma escalada em Lençóis, na Chapada Diamantina. Ele foi socorrido por equipes do 11° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/Itaberada) nessa segunda-feira (3).



O comandante do Graer, tenente-coronel Anderson Wolney, contou que a vítima estava com suspeita de lesão na região torácica. “Quando a aeronave chegou na região conhecida como Toca do Macaco, os bombeiros imobilizaram o homem e realizaram um rapel para retirada”, explicou o oficial.