DESAPARECIMENTO

Turistas desaparecem após saírem de bar em Eunápolis

O desaparecimento de dois homens que saíram de um bar de Eunápolis, no Sul da Bahia, no último sábado (24), está sendo investigado pela Polícia Civil baiana.

Este rapaz contou que levou os amigos de São Paulo para conhecerem bares da cidade, na noite da sexta-feira. Eles conheceram uma mulher em um dos estabelecimentos, e ela apresentou outras amigas a eles. O amigo de Eunápolis foi para casa e deixou os turistas com as mulheres. Os dois teriam saído do bar com duas mulheres e não retornaram depois para a casa onde estavam hospedados.