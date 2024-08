NOVO REALITY

TV Globo anuncia participantes do Estrela da Casa

Reality terá 14 participantes de diferentes gêneros musicais

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 20:39

'Estrela da Casa' estreia na próxima quarta-feira (13) Crédito: Divulgação

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (8) os participantes do novo reality musical da emissora, Estrela da Casa. Os 14 nomes que concorrerão ao sucesso no mundo da música e um prêmio de R$500 mil foram divulgados durante os intervalos da programação noturna do canal.

A primeira a ser anunciada foi a carioca MC Mayarah, de 29 anos. No programa, ela representará o funk. Moradora da Zona Oeste do Rio, sua paixão pela música teve início quando ingressou em um coral evangélico por incentivo do avô, ainda na infância. Ela trabalha desde criança para ajudar a família e ter o próprio dinheiro; já vendeu balas de coco, fabricou pulseiras e hoje atua como camelô. É com o objetivo de viver da música e mudar a realidade da família que Mayarah entra no Estrelas da Casa. Mayarah se considera muito amiga, “dez a dez” e brincalhona, mas ressalva que não gosta de falsidade, e pretende se manter assim no reality.

MC Mayarah representará o funk Crédito: Divulgação/TV Globo

No mesmo intervalo comercial, foi apresentado Rodrigo Garcia, cantor de piseiro de 24 anos. Rodrigo mora em Manaus e já trabalhou como garçom, ajudante de pedreiro, pintor e carpinteiro. Há dois anos, se dedica inteiramente à sua verdadeira paixão, a música. Cresceu vendo o tio brincar de ser DJ nas festas de família e sempre ouviu todo tipo de música, mas foram as bandas de forró e piseiro, ritmo que vai defender no reality, que o conquistaram. Segundo Rodrigo, ele é carismático, divertido e muito seguro, e admite ser teimoso e um pouco marrento.

Rodrigo é a voz do piseiro na casa Crédito: Divulgação

Representando o sertanejo, Heloísa Araújo tem 23 anos e mora na aldeia Kariri-Xocó, em Porto Real do Colégio, Alagoas. Filha de mãe indígena e pai branco, a jovem tem orgulho de suas origens e começou a ter contato com a música ainda pequena por influência do avô, que desde cedo ensinou para ela cantos nativos. Ela se descreve como nordestina de personalidade forte e pavio curto, mas ressalta que gosta de ajudar os outros, é alegre e adora fazer piadas.

Heloísa Araújo canta sertanejo e é fã de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

O quarto participante a ser divulgado foi Ramalho, cantor, compositor, músico e rapper de 23 anos. Natural de Jacareí, em São Paulo, ele embarca no Estrelas da Casa com o objetivo de fazer nome no rap nacional. Ele descobriu sua vocação durante a adolescência, em batalhas de rima no recreio da escola e nas pistas de skate. Foi inspirado pelo pai, que cantava em barzinhos. Ramalho diz que é ansioso, ambicioso e às vezes inseguro, mas que está pronto para encarar qualquer desafio em confinamento.

Ramalho representará o rap no programa Crédito: Divulgação

Veja os outros participantes anunciados

Ator, cantor e compositor, Gael Vicci tem 18 anos e é natural de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo. Cresceu vendo a mãe e a avó cantarem na igreja e assim se apaixonou pela música, ainda na infância. Aos dez anos, ingressou no teatro e não saiu mais. Hoje, trabalha com teatro musical e contação de histórias para crianças. Gael se considera bastante falante e ligado no 220 volts. Tem como hobby o karaokê e conta que o fato de ser “muito cantante” já virou uma brincadeira entre seus amigos, que de vez em quando pedem que ele se desligue um pouco.

Gael canta pop e ama karaokê Crédito: Divulgação

“Doutora do Sertanejo”: é assim que Evellin diz ser conhecida na região onde vive. Natural de Ipatinga e moradora de Inhapim, no interior de Minas Gerais, ela tem 33 anos e é dentista, cantora e compositora. Se apaixonou pela música através da inspiração do pai e da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Já fez shows de abertura para grandes cantores, como Gusttavo Lima, Dilsinho e Barões da Pisadinha, mas, como muitos, sonha em ser a artista principal dos festivais pelo Brasil. Comunicativa, a mineira se considera uma mulher de opiniões fortes e claras e um pouco esquentada.

Evellin é chamada de "Doutora do Sertanejo" Crédito: Divulgação

Nascida em New Jersey, nos Estados Unidos, Unna X é filha de pais brasileiros e já morou em diferentes cidades nos dois países. Hoje com 26 anos, se divide entre Taguatinga, no Distrito Federal, e a sua cidade natal, nos EUA. Lá, trabalha como faxineira para conseguir custear o sonho musical. Apaixonada por pop, suas primeiras referências musicais foram Britney Spears e Shakira. Atualmente, se inspira na carreira das divas pop brasileiras. Tem músicas autorais lançadas e já compôs para nomes como Gloria Groove, Luisa Sonza e Anitta. Unna X mistura um pouco o inglês e o português e brinca que, apesar de parecer doida, também é fofa. Ela revela que não gosta de se meter em confusão, mas sempre acaba envolvida em alguma treta.

Unna X já compôs para Gloria Groove, Luisa Sonza e Anitta Crédito: Divulgação

O pedreiro Nick Cruz tem 26 anos, é natural de Laranjeiras e, hoje, mora em Serra, no Espírito Santo. Quando criança, a mãe o levava com frequência para os karaokês que gostava de frequentar e, nessa rotina, ele se apaixonou pela música. Para auxiliar a renda da família, precisou começar a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos, decidiu sair de casa para tentar viver da carreira artística e com um amigo aprendeu diversas funções da construção civil. Nessa idade já fazia composições e, aos 17 anos, se apresentava em barzinhos. Dois anos mais tarde, lançou seu primeiro clipe. Mesmo assim, sempre precisou trabalhar em obras para se sustentar. Nick considera-se mais reservado, mas não esconde que adora presenciar uma confusão – quando ele não está envolvido, claro.