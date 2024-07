EMPREGO

Ufba abre concurso público para professores com salários de até R$10,4 mil

As inscrições estão abertas até meio-dia de 19 de agosto e os interessados poderão se inscrever pelo site da ufba. A taxa da inscrição é de R$200, mas pessoas inscritas no CadÚnico, pessoas que possuem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa. Os pedidos de isenção serão divulgados até o dia 22 de julho no site da Uba.